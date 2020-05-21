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عودة ريبيري إلى تمارين فيورنتينا بعد غياب ستة أشهر

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عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى تمارين فريقه فيورنتينا الايطالي، بعد غيابه ستة أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في كاحله.

Reuters

وشارك ابن السابعة والثلاثين في حصة تمارين فردية الأربعاء بعد حصول أندية "سيري أ" على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف تمارينها هذا الأسبوع، إثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر ريبيري شريط فيديو قصير على موقع "تويتر" بعنوان "عودة الملك فرانك"، مظهرا اللاعب الدولي السابق يركض وينفّذ تمارين لياقة، سيطرة على الكرة وتسديد.

وتألق ريبيري مع بايرن ميونيخ الألماني لمدة 12 عاما قبل انتقاله الى فيورنتينا مطلع هذا الموسم، وهو عاد إلى ايطاليا قبل نحو أسبوعين بعد تمضية أسابيع عدة في المانيا خلال فترة اغلاق البلاد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

سجل مرتين في 11 مباراة مع "فيولا" الذي يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، قبل خضوعه لجراحة في كاحله الأيمن نتيجة اصابة في مباراته الاخيرة ضد ليتشي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتم تعليق المسابقات في ايطاليا حتى منتصف حزيران/يونيو. ويتوقع ان يتخذ قرار حول موعد عودة الدوري الأسبوع المقبل.


© 1994-2020 Agence France-Presse

                
 

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