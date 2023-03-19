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الدوري الإيطالي

سمبدوريا يحسم مواجهة القاع

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حسم سمبدوريا مواجهة القاع مع ضيفه هيلاس فيرونا وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة 3-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

ودخل سمبدوريا اللقاء على خلفية 10 مباريات متتالية في الدوري من دون انتصار في سلسلة تخللها أيضاً خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد فيورنتينا (صفر-1)، لكنه نجح أخيراً في العودة الى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه ساسوولو 2-1 في الرابع من كانون الثاني/يناير.

ويدين "سامب" بانتصاره الثالث فقط الى مانولو غابياديني الذي سجل ثنائية (24 و35) وأضاف اليساندرو زانولي الثالث (8+90)، فيما كان هدف فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي فاراوني (88).

ورفع سمبدوريا رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين أمام كريمونيزي المتعادل السبت مع مونتسا 1-1، وأربع خلف فيرونا الثامن عشر.

                  
                  
 

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