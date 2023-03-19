سمبدوريا يحسم مواجهة القاع

ودخل سمبدوريا اللقاء على خلفية 10 مباريات متتالية في الدوري من دون انتصار في سلسلة تخللها أيضاً خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد فيورنتينا (صفر-1)، لكنه نجح أخيراً في العودة الى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على مضيفه ساسوولو 2-1 في الرابع من كانون الثاني/يناير.

ويدين "سامب" بانتصاره الثالث فقط الى مانولو غابياديني الذي سجل ثنائية (24 و35) وأضاف اليساندرو زانولي الثالث (8+90)، فيما كان هدف فيرونا الوحيد من نصيب دافيدي فاراوني (88).

ورفع سمبدوريا رصيده الى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطتين أمام كريمونيزي المتعادل السبت مع مونتسا 1-1، وأربع خلف فيرونا الثامن عشر.







