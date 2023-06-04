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دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإيطالي

زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم، الأحد بعد المباراة الأخيرة لميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023.

Reuters

وقال إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو عقب فوز ميلان 3-1 على فيرونا "إنها اللحظة المناسبة لتوديع كرة القدم".

آي سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي
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