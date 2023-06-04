زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم June 4, 2023 23:45 أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم، الأحد بعد المباراة الأخيرة لميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023. Reuters وقال إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو عقب فوز ميلان 3-1 على فيرونا "إنها اللحظة المناسبة لتوديع كرة القدم". آي سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي السابق نابولي يودع سباليتي بفوز ويرفع اقرأ التالي - آخر الأحداث June 4, 2023 23:45 زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم June 4, 2023 21:11 نابولي يودع سباليتي بفوز ويرفع الكأس أخيرًا June 4, 2023 20:47 جماهير نابولي تحتفل بلقب السكوديتو June 3, 2023 20:21 إنتر يختتم موسمه المحلي بالفوز على تورينو June 3, 2023 18:12 إبراهيموفيتش يغادر ميلان نهاية الموسم June 3, 2023 12:12 لياو يعبّر عن سعادته بتمديد عقده مع ميلان June 2, 2023 23:26 فيورنتينا ينتصر على ساسولو June 2, 2023 20:30 الجورجي كفاراتسخيليا أفضل لاعب للموسم June 2, 2023 16:21 ميلان يعلن تمديد عقد نجمه رافاييل لياو June 2, 2023 15:27 تقارير: ميلان يكمل صفقة تمديد عقد نجمه لياو