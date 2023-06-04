زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

June 4, 2023 23:45 أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم، الأحد بعد المباراة الأخيرة لميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023.