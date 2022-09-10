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الدوري الإيطالي

تياغو موتا مدرباً جديداً لبولونيا

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عٌين الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا مدرباً جديداً لبولونيا خلفاً للصربي سينيتسا ميهايلوفيتش كما أعلنت إدارة النادي السبت.

AFP

وقال كلاوديو فينوتشي أحد المديرين في بولونيا: "قررنا أن مدرب الفريق الأول سيكون تياغو موتا اعتباراً من الاثنين وأستطيع تأكيد ذلك رسمياً " مشيراً إلى "بعض التفاصيل التعاقدية" المتبقية وأن الفريق سيخوض مباراته ضد فيورنتينا الأحد في الدوري المحلي بإشراف مدرب فريق تحت 19 عامًا لوكا فيجياني.

وكان موتا لاعب إنتر وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً، ترك تدريب سبيتسيا في حزيران/يونيو الماضي.

وتخلى بولونيا عن خدمات ميهايلوفيتش بعد فشل الفريق في الفوز في أي من مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري المحلي برصيد 3 نقاط من أصل 15 ممكنة.
 

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