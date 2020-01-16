تعليقاً على سوء تفاهم قديم كاير يؤكد: لا مشاكل مع "إبرا"

وكان إبراهيموفيتش قد اعتدى قبل نحو ثلاث سنوات على كاير، حيث أمسكه من حنجرته عندما كان الأول لاعبا في مانشستر يونايتد الإنكليزي والثاني في فنربهتشه التركي ضمن دور المجموعات في مسابقة "يوروبا ليغ" في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وانتهت بفوز الفريق التركي 2-1، وصف بعدها كاير الأسطورة السويدي بأنه "متعجرف".

انضم المدافع الدنماركي البالغ من العمر 30 عاما الاثنين إلى الفريق الإيطالي المتعثر، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر من إشبيلية الإسباني مع خيار الشراء، فيما تم التعاقد مع إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع هذا الشهر.

وقال كاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه للاعلام "لقد قابلته في مناسبات عديدة طوال مسيرتي، لدينا بعض المعارك على أرض الملعب ولكن لا توجد مشكلة بيننا الآن، نحن نعمل من أجل تحقيق نفس الهدف".

وأضاف "وجوده هنا هو بمثابة دفعة إضافية للجميع، إنه بطل رائع وتاريخه يتحدث عن نفسه (...) وجوده في الفريق شرف للجميع".

وانتقل كاير إلى ميلان بعد انتهاء فترة الاعارة في اتالانتا الايطالي حيث لعب ست مرات فقط، كما سبق له أن لعب في باليرمو وروما الإيطاليين. وقال "كان ميلان دائما حلما بالنسبة لي، وعندما أتيحت لي الفرصة، لم أوفرها".

ويحتل ميلان بطل اوروبا سبع مرات المركز التاسع في الدوري المحلي برصيد 25 نقطة، بفارق عشر نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الابطال في الموسم المقبل. ويحمل كاير شارة القائد مع منتخب الدنمارك منذ عام 2016 كما سجل 3 أهداف في 95 مباراة دولية.