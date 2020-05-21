تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" يوفنتوس

فراس بن أحمد

وتصدر رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين عناوين صحيفة "توتوسبورت" والتي نقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" اهتمام فريقي لوس أنجليس غالاكسي ودي سي يوناتيد بالتعاقد مع اللاعب.

ويعول المسؤولون في إدارة لوس أنجليس غالاكسي على وجود مدرب أرجنتيني في الفريق، غويرمو باروس سكيلوتو، لكسب ود هيغواين في المقابل يملك فريق دي سي يونايتد نقطة جذب كبيرة بوجود أخ غونزالو، فريديريكو (35 عاماً)، مع الفريق الذي يلعب معه منذ أذار/مارس 2020.

في المقابل، أشارت الصحافة الإيطالية بأن عقد غونزالو (32 عاماً) مستمر لعام آخر وأنه لا يفكر في مغادرة فريق السيدة العجوز وأنه قد لا يلعب في الـMLS لأنه عبر مراراً عن حلمه بإنهاء مسيرته في فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

ميليك وخيمينيز

وأشار ذات المصدر بأن فابيو باراتيسى، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، يحاول ايجاد طريق للتعاقد مع المهاجم البولندي لفريق نابولي، أركاديوش ميليك.

إلا أن مهمة انهاء صفقة التعاقد مع البولندي، الرافض لتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2021، لن تكون سهلة لأن أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى وراء كسب توقيع اللاعب من خلال ترك دييغو كوستا الرحيل إلى الجنوب الإيطالي كما أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس يشترط 50 مليون يورو زائد بعض اللاعبين.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" بأن يوفنتوس قد يضطر للاستغناء عن خدمات دانييلي روغاني ولوكا بيليغريني، المعار إلى كالياري، والأرجنتيني كريستيان روميرو، المعار إلى جنوى، من أجل انتداب ميليك.

كما يدرس فابيو باراتيسى إمكانية تعزيز الرصيد البشري للفريق بانتداب المهاجم المكسيكي لفريق وولفرهامبتون الإنكليزي، راؤول خيمينيز.

أرتور – برشلونة

وأشارت ذات الصحيفة بأن باراتيسى، المدير الرياضي، يعمل على تغيير رأي اللاعب البرازيلي أرتور ميلو الذي أكد بأنه يريد البقاء مع برشلونة، نافياً الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى إيطاليا.

وقال الدولي البرازيلي في بيان نشرته وسائل اعلام إسبانية "هناك دائماً تكهنات، ولكن بصدق أن فكرتي واضحة للغاية، الخيار الوحيد الذي يثير اهتمامي هو الاستمرار في برشلونة، أنا متأكد حقاً من ذلك، أنا هادئ".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً "أشعر أنني بحالة جيدة جداً هنا وأريد أن أشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم بي. وهذا سبب آخر يعزز رغبتي في الاستمرار هنا".

وأكد يوفنتوس للصحيفة الإيطالية المقربة من فريق السيدة العجوز، بأنه لن يستسلم ويفعل كل ما في وسعه من أجل اقناع اللاعب بالقدوم إلى تورينو.

واعترف فابيو باراتيسى بأنه قام ببعض المحادثات مع فريق برشلونة الأسبوع الماضي خاصة بعد أن قالت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الفريق الكاتالوني على علم برغبة بطل إيطاليا في التعاقد مع أرتور.

وأكدت وسائل إعلام إيطالية بأن تمسك اللاعب البرازيلي برفضه الانتقال إلى إيطاليا سيعقد من مسألة رحيل البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة إلا إذ طرح الفريق الإسباني اسم اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة.

وكانت قد كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بيانيتش (30 عاماً) أعطى موافقته للانتقال من يوفنتوس إلى برشلونة.