بعد حجبه للجماهير.. فيروس "كورونا" يلغي المؤتمرات الصحفية ليوفنتتوس وميلان

وتعتبر مباراة يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية وإنتر ميلان المقررة الأحد هي واحدة من خمس مواجهات ستقام دون حضور جمهور بعد أودينيزي مع فيورنتينا، ميلان مع جنوى، بارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

وقال متصدر الدوري في بيان "امتثالاً للقيود السارية حاليا، لن ينعقد المؤتمر الصحفي لماوريتسيو ساري (مدرب الفريق)، عشية مباراة يوفنتوس ضد إنتر".

كذلك اتخذ ميلان الإجراء نفسه وأكد في بيان أنه "امتثالاً للإجراءات" لن يعقد المؤتمر الصحفي قبل مباراته ضد جنوى في سان سيرو الأحد المقبل.

وكان إنتر ميلان فاز الخميس على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أيضاً خلف أبواب "جوسيبي مياتسا" المغلقة.