العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

بعد حجبه للجماهير.. فيروس "كورونا" يلغي المؤتمرات الصحفية ليوفنتتوس وميلان

من قبل

أعلن نادي يوفنتوس الجمعة إلغاء مؤتمره الصحفي المقرر السبت عشية استضافة إنتر ميلان في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

Reuters

وتعتبر مباراة يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية وإنتر ميلان المقررة الأحد هي واحدة من خمس مواجهات ستقام دون حضور جمهور بعد أودينيزي مع فيورنتينا، ميلان مع جنوى، بارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا.

وقال متصدر الدوري في بيان "امتثالاً للقيود السارية حاليا، لن ينعقد المؤتمر الصحفي لماوريتسيو ساري (مدرب الفريق)، عشية مباراة يوفنتوس ضد إنتر".

كذلك اتخذ ميلان الإجراء نفسه وأكد في بيان أنه "امتثالاً للإجراءات" لن يعقد المؤتمر الصحفي قبل مباراته ضد جنوى في سان سيرو الأحد المقبل.

وكان إنتر ميلان فاز الخميس على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 في إياب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أيضاً خلف أبواب "جوسيبي مياتسا" المغلقة.

يوفنتوس ميلان فيروس كورونا
السابق لاتسيو لصدارة موقتة نادرة قبل
اقرأ
لاتسيو لصدارة موقتة نادرة قبل قمة يوفنتوس-انتر
التالي

آخر الأحداث