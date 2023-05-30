English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

المحكمة الرياضية توافق على طلب يوفنتوس بفرض عقوبة مالية دون حسم نقاط

من قبل

وافقت المحكمة الرياضية على طلب يوفنتوس بالتوصّل إلى تسوية في قضية تضخّم رأس المال ورواتب اللاعبين، واكتفت بفرض عقوبة مالية على النادي دون خصم نقاط إضافية.

Reuters


قرار المحكمة اتخذ في الجلسة التي عقدت الثلاثاء حيث قررت الاكتفاء بخصم عشر نقاط فقط في قضية تضخّم رأس المال، فيما فرضت غرامة مالية كبيرة تقدّر بحوالي سبعمئة وسبعين ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بتهمة رواتب اللاعبين.

ووافق يوفنتوس على التخلّي عن الاستئناف ليغلق ملف القضية بهذه القرارات، فيما بات أندريا أنييلي على موعد مع محاكمة خاصة في الخامس عشر من يونيو المقبل، بعد رفضه التفاوض.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا إن ما حدث هو أفضل نتيجة ممكنة لأنها تعطي أجواء هادئة لكرة القدم الإيطالية مع تطبيق القوانين. 
 

يوفنتوس الدوري الإيطالي
السابق يوفنتوس يطلب الاستفادة من مبدأ
اقرأ
يوفنتوس يطلب الاستفادة من مبدأ التفاوض في قضية رواتب اللاعبين
التالي
-

آخر الأحداث

>