Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity. — Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022

وكان واتفورد قد عيّن رانييري بتاريخ الرابع من تشرين الأول/ اكتوبر عام 2021، خلفاً للإسباني تشيسكو مونيوز.

ووجهت إدارة النادي الشكر للمدرب الخبير البالغ من العمر 70 عاماً، مؤكدةً أنه "سيحظى دائمًا بالاحترام لجهوده في قيادة الفريق".

وجاء في بيان النادي: "يشعر مجلس إدارة النادي أنه مع بقاء ما يقارب نصف الموسم على نهاية الدوري، فإن التغيير الآن سيمنح المدرب القادم وقتًا كافيًا للعمل مع فريق موهوب لتحقيق الهدف الفوري المتمثل في البقاء ضمن الدوري الممتاز".

وختم واتفورد: "لن يتم إبداء أي تعليق آخر من النادي، حتى يتم تأكيد هذا التعيين الجديد في الوقت المناسب".

ويحتل واتفورد المركز الـ19 قبل الأخير، برصيد 14 نقطة، محققاً 4 انتصارات فقط في 20 مباراة، مقابل 14 خسارة وتعادلين.

يذكر أن رانييري قاد واتفورد في 14 مباراة، حقق فوزين فقط، مقابل تعادل واحد و11 خسارة.