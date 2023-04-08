وعاد هالاند إلى التسجيل خلال انتصار مانشستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودوّن هالاند ثنائية (45 و68) بعد غيابه عن المباراة الماضية لسيتي أمام ليفربول بسبب الإصابة ليرفع رصيده إلى 30 هدفاً في صدارة لائحة هدافي الدوري الممتاز.

وتكفل غريليش (58) والأرجنتيني ألفاريز (من ركلة جزاء 74) بهدفي سيتي الآخرين فيما كان هدف ساوثهامبتون الشرفي من نصيب البديل الفرنسي مارا (72).

وهذه المباراة الرابعة توالياً التي يسجل بها مانشستر سيتي أربعة أهداف على الأقل في جميع المسابقات ليستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء القادم.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزه الثامن توالياً بجميع المسابقات والخامس توالياً في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر.

وتجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز الأخير.