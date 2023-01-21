نيوكاسل يونايتد يواجه كريستال بالاس دون نجمه غيماريش من قبل beIN SPORTS January 21, 2023 08:48 3:02 دقيقة ينزل نيوكاسل يونايتد ضيفاً قوياً على كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة مواجهة مثيرة بين وست هام يونايتد وإيفرتون 3:02 دقيقة نيوكاسل يونايتد يواجه كريستال دون نجمه غيماريش 4:11 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشلسي 2:49 دقيقة مارسيليا يعبر رين بنجاح 2:50 دقيقة لايبتسيش يفرض التعادل على بايرن ميونيخ 0:33 دقيقة إسبانيا تبلغ ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد 7:32 دقيقة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس ! 1:31 دقيقة كلوب فخور بوصوله للمباراة الألف كمدرب لليفربول 0:31 دقيقة تقارير: سكرينيار وافق على الانتقال إلى سان جيرمان 2:07 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة موريتانيا وأنغولا