وسجل السويدي ألكسندر إيساك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 من رأسية قريبة جداً من المرمى.

وصار رصيد الماكبايس 38 نقطة وعاد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن مان يونايتد.

وكان الصربي ألكسندر ميتروفيتش قد سجل من ركلة جزاء لفولهام ولكن الحكم ألغاه لأن اللاعب لمس الكرة مرتين.

أما فولهام فهو في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وجمع نيوكاسل أكبر عدد من النقاط بعد 19 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ موسم 2001-2002 (38 نقطة).

كما فاز نيوكاسل في 7 من آخر 9 مباريات في الدوري الإنكليزي

بدوره فشل ألكسندر ميتروفيتش في تسجيل 3 من ركلات الترجيح الست التي سددها هذا الموسم.