واجتمعت الجهات الثلاث الجمعة لدراسة الانعكاسات المالية بعد تعليق المباريات في الدوريات المحلية في الوقت الذي تشهد البلاد حالة إغلاق تام وأصدرت بياناً مشتركاً جاء فيه: "اجتمع ممثلون عن الدوري الإنكليزي، رابطة الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين اليوم لمناقشة تزايد مخاطر مرض "كوفيد-19".

وأضاف: "اتفقت الجهات الثلاث بأنّه يتعيّن عليها اتخاذ قرارات صعبة من أجل التخفيف من الانعكاسات المالية الناجمة عن تعليق الكرة الاحترافية في إنكلترا ووافقت على العمل سوياً للتوصل إلى حلول مشتركة".

وستجتمع الجهات الثلاث مرة جديدة الأسبوع المقبل للمزيد من النقاش والتقدم بخطة موحدة.

وكان مسؤولو الكرة الإنكليزية قرروا تمديد تعليق المباريات الاحترافية المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، وأضاف البيان الصادر الجمعة: "الدوريات لن تعاود حتى 30 نيسان/أبريل على أقل تقدير، ستقوم بذلك عندما تسمح الظروف وتكون الأمور آمنة".

وختم البيان: "سنجري اجتماعات إضافية الأسبوع المقبل في محاولة للتقدم بخطة مشتركة لمواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها الدوريات، الأندية، اللاعبين والأنصار".