مدرب لوتون تاون: متحمسون لمقارعة الكبار من قبل beIN SPORTS May 30, 2023 15:36 1:22 دقيقة وصف روب إيدواردس مدرب لوتون تاون تأهل فريقه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بالمذهل، مضيفاً أنهم متشوقون لانطلاقة الموسم والتنافس ضد أندية الصفوة، مع أخذِ بعضِ الأندية على غرارِ برينتفورد كنموذجٍ للنجاح بعد التأهلِ إلى البريمييرليغ. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز لوتون تاون -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة البرازيل لا زالت تبحث عن ربان 0:45 دقيقة تقارير صحفية: بيلينغهام على مشارف ريال مدريد 1:22 دقيقة مدرب لوتون تاون: متحمسون لمقارعة الكبار 0:47 دقيقة المحكمة الرياضية توافق على طلب يوفنتوس 0:58 دقيقة ليفربول يعيّن الألماني شمادتكه مديراً رياضياً 0:39 دقيقة بداية موفّقة لأنس جابر في بطولة رولان غاروس 2:44 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد 0:37 دقيقة يوفنتوس يطلب الاستفادة من مبدأ التفاوض في الرواتب 3:28 دقيقة ماهي حيثيات إقالة كان وحاميديتش في بايرن ميونيخ؟ 0:36 دقيقة بينشيتش تودع بطولة رولان غاروس مبكراً