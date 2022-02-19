وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان "الحمر" للكولومبي لويس دياز، حقق ليفربول فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده الى 57 نقطة في المركز الثاني.

وعزز صلاح بذلك صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل الى الهدف الـ150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل إلى 150 هدف في تاريخ النادي بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

تشيلسي يتحضر لليل بأفضل طريقة



وحقق تشيلسي عودة موفقة الى الدوري الممتاز بعد تتويجه السبت الماضي بلقب كأس العالم للأندية بفوزه في النهائي على بالميراس البرازيلي بتحقيقه فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات وجاء على حساب مضيفه وجاره كريستال بالاس بهدف قاتل سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني ماركوس ألونسو.

وتحضر فريق المدرب الألماني توماس توخل بأفضل طريقة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ليل الفرنسي الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي.

أرسنال يتجاوز برينتفورد

وبات أرسنال على المسافة ذاتها من جاره اللندني وست هام الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين لإميل سميث رو (48) وبوكايو ساكا (79) مقابل هدف للدنماركي كريستيان نورغارد (4+90)، وتعثر الثاني على ملعبه أمام نيوكاسل بالتعادل بهدف لكريغ داوسون (32) مقابل هدف لجو ويلوك (1+45).

ومني إيفرتون بهزيمة ثانية في ثالث مباراة له في الدوري بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، وجاءت على يد مضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين.

كما حقق بيرنلي الفوز بتغلبه على مضيفه برايتون 3-صفر، ما جعل نوريتش يتراجع إلى المركز الأخير.



