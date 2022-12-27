وافتتح المهاجم الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 19 بعد أن انقض على تمريرة رائعة من ركلة ركنية لعبها كريستيان إيريكسن فسدد راشفورد الكرة مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 22 ومن هجمة منظمة للشياطين الحمر مرر راشفورد تمريرة حاسمة إلى أنتوني مارسيال الذي سدد الكرة أرضية زاحفة حاول حارس نوتينغهام فورست واين هينيسي التصدي لها إلا أنها تهادت للشباك معلنة الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 41 ألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله ريان ياتيس لاعب نوتينغهام لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم مانشستر يونايتد (2-0).

وفي الشوط الثاني ارتفع مستوى الضيوف وزادت محاولاتهم الهجومية إلا أن دفاع مانشستر يونايتد تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة.

ومع نهاية المباراة وتحديداً في الدقيقة 87 كان الجميع على الموعد مع هدف برازيلي خالص عندما أهدى أفضل لاعبي اللقاء كاسيميرو تمريرة رائعة إلى فريد الذي أحرز منها ثالث أهداف أصحاب الأرض، ليحقق الشياطين الحمر بذلك فوزهم التاسع هذا الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم.

ورفع يونايتد رصيده بذلك إلى 29 نقطة في المركز الخامس مواصلاً الضغط على توتنهام الرابع برصيد 30 نقطة، من جانبه تجمد رصيد نوتينغهام عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

