وهز كافاني الشباك بتسديدة مذهلة من فوق الحارس من 40 مترا في الدقيقة 15 ليسعد عشرة آلاف مشجع باستاد أولد ترافورد عقب عودة الجماهير إلى الملاعب لأول مرة منذ 14 شهرا بعد أن خففت الحكومة البريطانية قيود كوفيد-19.

لكن يونايتد أضاع سلسلة من الفرص لزيادة النتيجة وعوقب في الدقيقة 76 بعد أن وصلت تمريرة بوبي ريد العرضية إلى برايان الذي وضعها برأسه في الزاوية القريبة للحارس ديفيد دي خيا.

واقترب برونو فرنانديز من التسجيل ليونايتد ثلاث مرات بتسديدات بعيدة المدى بعد هدف كافاني بينما أضاع أديمولا لوكمان وفابيو كارفاليو فرصتين خطيرتين لفولهام قبل أن يهز برايان الشباك عكس سير اللعب.

وبهذه النتيجة يملك يونايتد 71 نقطة من 37 مباراة قبل مباراته الأخيرة هذا الموسم أمام ولفرهامبتون.

وبقي فولهام، الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد في مباراته الأخيرة، في المركز 18 برصيد 28 نقطة بعد حصوله على ثاني نقطة فقط في آخر تسع مباريات بالدوري.

وفي مباراة ثانية، فاز ليدز يونايتد على مضيفه ساوثمبتون بهدفين نظيفين، سجلهما باتريك بامفورد (73) والويلزي تايلر روبرتس (90+5).

وصعد ليدز للمركز الثامن مؤقتا برصيد 56 نقطة، فيما تجمّد رصيد ساوثمبتون عند 43 في المركز الرابع عشر.

