وكان فريق الشياطين الحمر يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى دوري الأبطال برفقة مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل، لا بل أنّ نقاطه الثلاث أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ 72 نقطة متقدمًا على نيوكاسل الرابع (70).

وانهى يونايتد أي آمال متبقية لليفربول في التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأم الموسم المقبل، حيث يتخلف عنه الريدز بفارق ست نقاط في المركز الخامس قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وبهذا سيلعب ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رفقة برايتون.

وحقّق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بداية صاروخية بعدما افتتح له البرازيلي كازيميرو التسجيل (6) قبل أن يضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين (45+5). وعزّز البرتغالي برونو فيرنانديش من غلّة فريقه بهدف ثالث (73 من ركلة جزاء) قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد مهرجان الاهداف ليونايتد (78). وسجّل هدف تشلسي اليتيم البرتغالي جواو فيليكس (89).

ويواجه تشلسي موسمًا عصيبًا حيث يقدم اسوأ عروضه منذ موسم 1993-94، عندما انهى الـ "بريميرليغ" في المركز الرابع عشر. إذ يحتل البلوز المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.