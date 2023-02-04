مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية من بوابة كريستال بالاس من قبل beIN SPORTS February 4, 2023 10:11 2:27 دقيقة يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستقبل على ملعبه أولد ترافورد خصمه كريستال بالاس، هذا وتعادل الفريقان ذهاباً بهدف لمثله على ملعب سيلهرست بارك. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة اختتام ورشة العمل للحكمات المشاركات في كأس العالم 0:39 دقيقة مواجهة منتظرة بين الوداد والهلال 2:50 دقيقة سياتل ساوندرز يستعد لمواجهة الأهلي المصري 3:31 دقيقة الجزائر أمام فرصة تاريخية للفوز باللقب 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان يواجه تولوز بغياب مبابي ونيمار 2:27 دقيقة مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية 3:15 دقيقة آرسنال في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون 0:37 دقيقة العطية ينهي المرحلة الأولى من رالي حائل متصدراً 2:58 دقيقة فولهام يفرض التعادل على تشلسي 3:23 دقيقة منتخب مدغشقر يحرز المركز الثالث في "شان 2022"