وكان فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا سقط في فخ التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة على ملعب الاتحاد بعد مواجهة سلبية مع جاره وغريمه يونايتد في "أولد ترافورد".

فيما مني ساوثهامبتون بخسارته الاولى بعد ثلاث مباريات خالية من الهزائم آخرها تعادل 1-1 على ارض ارسنال الأربعاء.

وأجرى غوارديولا أربعة تغييرات على التشكيلة التي تعادت مع وست بروميتش، حيث استعان بجون ستونز وكايل ووكر في الخط الخلفي بدلًا من الهولندي نايثن آكي والفرنسي بنجامان مندي، والبرتغالي برناردو سيلفا والإسباني فيران توريس بدلا من فيل فودن والبرازيلي غابريال جيزوس.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل عندما مرر البلجيكي كيفن دي بروين عرضية زاحفة عن الجهة اليمنى الى منصف المنطقة تابعها الانكليزي في الشباك (16).

رفع فريق "ساينتس" إيقاعه وسدد ثيو والكوت المعار من إيفرتون كرة قوية بيمناه من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البرازيلي ايدرسون (21).

ورفع بعدها لاعب ارسنال السابق عرضية حاول داني إينغز متابعتها رأسية الا ان المدافع البرتغالي روبن دياش ابعدها من امامه في حين طالب الدولي الانكليزي بخطأ (27).

واصل أصحاب الارض ضغطهم وكان والكوت الممرر مرة أخرى حيث تابع تشي آدامز الكرة برأسه كان ستونز في المكان المناسب لإبعادها الى ركنية (34)، قبل أن تعلو رأسية الدنماركي يانيك فيستيرغارد العارضة (35).

وخسر ساوثهامبتون جهود اينغز إثر خروجه مع نهاية الشوط الاول مصابًا (41) بعد أن شارك اساسيًا للمباراة الثالثة تواليًا بعد ابتعاده الفترة السابقة بسبب اصابة ايضًا.

ورغم أن ساوثهامبتون استحوذ على الكرة أكثر بقليل في الشوط الثاني، إلا أن الفرص الأخطر كانت لسيتي أولا عندما مرر دي بروين كرة إلى سيلفا نحو القائم الثاني، خرج لها الحارس في الوقت المناسب (54)، قبل أن تصل كرة متقنة إلى البلجيكي خارج المنطقة لم يسددها بالقوة اللازمة كان لها اليكس ماكارثي في المرصاد (70).

وتألق حامي العرين مجددًا في التصدي لتسديدة يسارية من التركي ايلكاي غوندوغان في الزاوية اليمنى (78) لتستمر مشاكل فعالية سيتي الهجومية.