

أهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين على أرضه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع ويست بروميتش ألبيون 1-1 الثلاثاء في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

والتعادل هو الثاني تواليا لسيتي بعد عودته بنقطة أيضا من ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي ضد جاره مانشستر يونايتد (صفر-صفر).

ورفع سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس في حين بات رصيد ألبيون 7 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة قبل الأخيرة.

ولعب الفريق الضيف مدافعا منذ بداية المباراة لكن الدقيقة 30 شهدت نهاية صموده عندما افتتح الألماني إيلكاي غوندوغان التسجيل بعد مجهود لرحيم ستيرلينغ.

وظن أصحاب الأرض بأنهم سيمطرون شباك وست بروميتش بالمزيد من الأهداف لكن العكس هو الذي حصل عندما سدد المدافع النيجيري سيمي أجايي كرة ارتطمت بقدم المدافع البرتغالي روبن دياش وتحولت خطأ في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون (43).

ووجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع الضيوف في الشوط الثاني وأشرك مدربه الإسباني المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في محاولة لانتزاع الفوز لكن النتيجة لم تتغير علما بأن حارس مرمى وست بروميتش سام جونستون تدخل مرتين لإنقاذ مرماه من هدفين لصانع الألعاب كيفن دي بروين (78) من ركلة حرة مباشرة وتسديدة رأسية لستيرلينغ (88).