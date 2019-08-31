ولم يواجه سيتي بإشراف الإسباني جوسيب غوراديولا، صعوبة لتحقيق فوزه الثالث (مقابل تعادل) هذا الموسم والتصدر بفارق نقطة عن وصيف الموسم الماضي ليفربول الذي يلتقي بيرنلي لاحقا اليوم، معتمدا على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو صاحب هدفين، والجزائري رياض محرز والإنكليزي رحيم سترلينغ، وخلفهم البلجيكي كيفن دي بروين.

ولم يمنح سيتي برايتون أي فرصة لالتقاط أنفاسه في مباراة فرض خلالها إيقاعها السريع منذ الدقيقة الثانية، حين افتتح دي بروين التسجيل بمتابعته من داخل المنطقة تمريرة الإسباني دافيد سيلفا.

وحّول سيتي نصف ملعب برايتون إلى ميدان تمرين بالنسبة إليه، مع هيمنة طبعتها التمريرات السريعة والاختراقات من الجناحين محرز وسترلينغ، مهددا مرمى الحارس الأسترالي ماثيو راين أكثر من مرة، عبر تسديدة قوية لمحرز (17)، ومحاولة بعيدة المدى لدي بروين (21) وغيرها.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أغويرو التقدم اثر محاولة سريعة بدأها محرز بتمريرة بالكعب لدي بروين الذي حولها عرضية الى الأرجنتيني، فتلقفها الأخير مراوغا، قبل أن يسدد بقوة كرة هزت شباك راين (42).

وباستثناء خسارة جهود المدافع الدولي الفرنسي إيمريك لابورت بسبب الإصابة، لم تسجل لسيتي أي نقطة سلبية خلال الدقائق الـ45.

وفي مطلع الشوط الثاني، أبعد البرازيلي فرناندينيو بديل لابورت، برأسه محاولة من البلجيكي ليناردو تروسار (50) وهي في طريقها نحو مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون، في أبرز المحاولات النادرة لبرايتون.

واحتاج سيتي إلى خمس دقائق لتعزيز النتيجة مجددا، وهذه المرة أيضا عبر أغويرو بتسديدة رائعة من حافة المنطقة سكنت الزاوية العليا البعيدة لمرمى راين (55)، لينهي البرتغالي برناردو سيلفا مهرجان الأهداف برابع في الدقيقة 79 من داخل المنطقة، بعد ثوان من دخوله بديلا لدافيد سيلفا.

تشيلسي يهدر الفوز

إلى ذلك، فشل تشيلسي بقيادة مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد في تحقيق الفوز على ضيفه شيفيلد يونايتد، إذ فرّط بتقدمه 2-صفر بهدفي تامي أبراهام في الشوط الأول (19 و43)، وتعادل 2-2 بهدف لكالوم روبنسون (46) والفرنسي كورت زوما (89) خطأ في مرمى فريقه.

بقية النتائج

وواصل ليستر سيتي عروضه القوية حيث حقق فوزاً سهلاً على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل كالوم ويلسون لبورنموث في الدقيقة 15 وفي الدقيقة 41 أحرز يوري تيليمانس الهدف الثاني لليستر، قبل أن يضيف فاردي الهدف الثاني له والثالث للثعالب والفوز هو الثاني لليستر مقابل تعادلين فارتفع رصيد الفريق إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل نيوكاسل مع واتفورد بهدف لهدف، فيما تفوق وست هام يونايتد على نوريتش سيتي بثنائية نظيفة، وفاز كريستال بالاس على أستون فيلا بهدف دون رد في مباراة شهدت طرد جناح أستون فيلا المصري محمود تريزيغيه.