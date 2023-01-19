مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره من بوابة توتنهام الجريح من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 10:24 3:39 دقيقة بعد خسارتين متتاليتين في بطولتين مختلفتين، يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات من خلال الفوز على توتنهام صاحب المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز والذي يعاني بدوره من تأرجح النتائج. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده 2:59 دقيقة استياء كبير من مردود المنتخب التونسي 0:55 دقيقة السماح للحكام بشرح قراراتهم! 2:42 دقيقة أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 6:10 دقيقة آخر أخبار نهائي "خليجي 25" 3:39 دقيقة مان سيتي لمصالحة جماهيره من بوابة توتنهام الجريح 2:01 دقيقة أدامز يمنح ممفيس فوزه الـ11 توالياً 7:53 دقيقة بروكسبي يقصي رود من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 3:11 دقيقة مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس