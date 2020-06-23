ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة بيرنلي ؟ June 23, 2020 12:34 0:32 دقيقة أكد النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أن النتائج الجيدة للفريق أتت بعد الاستعداد المنظم للـ"سيتيزنس" للعودة لمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز بعد التوقف القسري الذي فرضه وباء كورونا. رياض محرز -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو - التغطية الخاصة 3:53 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:43 دقيقة بيرنلي يتبرّأ من "طائرة العنصرية" 0:32 دقيقة ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة بيرنلي ؟ 1:49 دقيقة أبو تريكة يشيد برياض محرز 3:24 دقيقة سيتي يستعرض أمام بيرنلي في ليلة تألق رياض محرز 3:49 دقيقة 4 أهداف في مباراة فياريال أمام إشبيلية 0:56 دقيقة إصابات بـ"كوفيد-19" في دوري البيسبول الأمريكي 0:37 دقيقة اليابان تنسحب من سباق استضافة مونديال السيدات 0:43 دقيقة زايفرت يقر بتوقع انخفاض عائدات البث في البوندسليغا