افتتح البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل ليونايتد (د10) وعادل مواطنه ديوغو جوتا النتيجة لليفربول (34) قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدفين الثاني (45+3) والثالث (47)، لكن ماركوس راشفورد قلّص الفارق لأصحاب الأرض (68) قبل أن يختتم النجم المصري محمد صلاح النتيجة يتوقيعه على الهدف الرابع للـ"ريدز" (90).

وبهذا الفوز أصبح رصيد ليفربول 60 نقطة في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع والذي لعب مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني.

وحقق ليفربول فوزه الثاني توالياً بعد فوزه في الجولة السابقة على ساوثهامبتون (2-صفر) في حين مني مانشستر بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه في الجولة السابقة على أرضه أيضاً أمام ليستر (1-2).

