واصل ليفربول نتائجه اللافتة بعدما تجاوز مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة 5-0 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد مباراة تاريخية للمصري محمد صلاح.

مانشستر يونايتد يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الممتاز لأول مرة منذ فبراير 1971.

ليفربول يتقدم بفارق هدفين في أول ربع ساعة من مباراته أمام مانشستر يونايتد لأول مرة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز



ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه بتوقيعه على ثلاثة من أهداف ليفربول الخمسة (38 و45+4 و50) علماً أنّه صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع الغيني كيتا (5) كما أضاف البرتغالي غوتا الهدف الثاني في المباراة (13).

ووصل صلاح خلال هذه المواجهة إلى رقم مميز بعدما فكّ شراكته السابقة مع الإيفواري دروغبا الذي كان قد سجل 104 أهداف في الدوري الممتاز، ليصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في المسابقة (107).

وطرد البديل الفرنسي بول بوغبا مع الدقيقة الستين بسبب الخشونة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضاً عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمّد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

مانشستر يونايتد وليفربول

انتهاء المباراة بفوز ليفربول 5-0.

محاولات مانشستر يونايتد لتسجيل هدف شرفي تصطدم بجدية ليفربول قبل لحظات من انتهاء الوقت الأصلي.

(83) كل شيء ضد يونايتد الليلة بعد ارتطام كرة الأوروغوياني كافاني بالعارضة.

(71) دي خيا يتدخل ويحرم أرنولد من الهدف السادس.

قرابة 20 دقيقة على نهاية المباراة وليفربول الطرف الأفضل في كل شيء.

(60) طرد: الفرنسي بوغبا يطرد بسبب الخشونة.

(56) ركلة حرة مباشرة من مكان قريب ينفذها صلاح وترتطم بالدفاع.

(50) هدف: من يوقف هذا الرجل؟ صلاح يسجل الهاتريك بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

(45+4) هدف: صلاح يواصل الإبهار ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

(45+1) رونالدو يفشل في مواجهة أليسون ويفقد أعصابه لينال بطاقة صفراء.

(45) راشفورد يخترق منطقة جزاء ليفربول ويحول كرة عرضية لا تجد من يتابعها.

(38) هدف: محمد صلاح يرفض الاكتفاء بالصناعة وحسب ويضيف الهدف الثالث للريدز.

(36) تسديدة على الطائر من راشفورد بين يدي أليسون.

(31) تسديدة من كيتا يفشل فيرمينيو في تحويل مسارها إلى الشباك.

(29) غرينوود يسدد كرة ذكية وأليسون في المكان المناسب.

(26) إصابة ميلنر تمنعه من إكمال المباراة ليشترك جونز بدلاً منه.

(22) خطورة يونايتد مستمرة من المدافعين مع تسديدة جديدة من لوك شو جاءت قريبة من المرمى.

(17) محاولة جديدة من مانشستر يونايتد عبر ماغواير لم تسفر عن شيء.

(14) هدف: البرتغالي غوتا يضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول.

(10) راشفورد يباغت البرازيلي أليسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(9) صلاح يجرب حظه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف عن المرمى.

(7) الإسباني دي خيا يحرم البرازيلي فيرمينيو من الهدف الثاني.

(5) هدف: ليفربول يأخذ زمام المبادرة بهدف من الغيني نابي كيتا وصناعة مميزة من المصري محمد صلاح.

(4) مانشستر يونايتد كان قريباً من افتتاح التسجيل.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر يونايتد