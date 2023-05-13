وفرض ليدز يونايتد التعادل على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-2 اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بعدما افتتح إيلينغ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة وردّ ويلسون من ركلة جزاء (31).

وأهدر بامفورد فرصة منح ليدز يونايتد الهدف الثاني بإضاعته ركلة جزاء (28).

وتقدم نيوكاسل بركلة جزاء أخرى في الدقيقة التاسعة والستين نجح ويلسون في ترجمتها قبل أن يعدل الدنماركي كريستنسن النتيجة في الدقيقة التاسعة والسبعين بعدما سدد كرة ارتطمت بتريبيير وتحولت إلى الشباك.

وشهدت المواجهة طرد الإسباني جونيور من صفوف ليدز يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع مع مباراة أقل للأخير وبفارق أربع نقاط عن ليفربول.

وتقدم ليدز يونايتد إلى المركز الثامن عشر مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.