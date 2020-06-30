لقاء خاص وممتع مع نجم ليفربول محمد صلاح من قبل beIN SPORTS July 1, 2020 01:22 11:38 دقيقة النجم المصري محمد صلاح يتحدث بصراحة مع محمد سعدون الكواري عن موسم ليفربول وعن علاقته مع أبوتريكة وأشياء أخرى تخص بطل البريمرليغ في لقاء خاص بعد تتويج الريدز بالدوري. مقابلات محمد سعدون الكواري الدوري الإنكليزي الممتاز محمد صلاح المنتخب المصري محمد أبو تريكة -آخر الفيديوهات 11:38 دقيقة لقاء خاص وممتع مع نجم ليفربول محمد صلاح 1:12 دقيقة مدرب برشلونة يأسف لضياع النقاط 1:33 دقيقة ماذا قال كاراسكو بعد التعادل مع برشلونة؟ 3:21 دقيقة يوفنتوس يستعرض ويحافظ على فارق النقاط مع لاتسيو 0:57 دقيقة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد...تثير جدلاً واسعاً 4:11 دقيقة مانشستر يونايتد يضرب بقوة ويهزم برايتون بثلاثية 0:30 دقيقة هدف ميسي الـ700 يرى النور أمام أتلتيكو مدريد 3:43 دقيقة فوز عريض لإشبيلية خارج أرضه 3:13 دقيقة لاتسيو يواصل كفاحه ويقلب الطاولة على تورينو 4:14 دقيقة قمة ركلات الجزاء تفضي إلى التعادل