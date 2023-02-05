كين يتحدث عن هدفه التاريخي والفوز الثمين على سيتي من قبل beIN SPORTS February 5, 2023 20:19 2:23 دقيقة عبّر هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في حديث لـbeIN SPORTS عن سعادته بهدف الفوز الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي والذي جعله يدخل التاريخ بعد أن أصبح الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 267 هدفاً. مقابلات توتنهام هوتسبير الدوري الإنكليزي الممتاز هاري كين -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة المرخية يفاجئ نادي قطر وينتصر برباعية 2:23 دقيقة كين يتحدث عن هدفه التاريخي والفوز الثمين على سيتي 0:40 دقيقة غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي 1:38 دقيقة فاينورد المتصدر يسقط في فخ التعادل مجدداً 5:58 دقيقة بايرن يعود إلى سكة الانتصارات ويحافظ على الصدارة 4:02 دقيقة توتنهام يقتنص فوزاً ثميناً ويعرقل مانشستر سيتي 0:27 دقيقة نوتنغهام يهزم ليدز ويبتعد عن منطقة الهبوط 0:32 دقيقة بريمن يفك عقدته في ملعب شتوتغارت 1:31 دقيقة هاري كين يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام 0:50 دقيقة كامبوس يؤكد رغبة باريس سان جيرمان بتمديد عقد ميسي