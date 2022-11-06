كونتي المثير للجدل .. شاهد ما فعله الإيطالي في مباراة توتنهام وليفربول من قبل beIN SPORTS November 6, 2022 19:07 0:37 دقيقة يبدو أن ضغط النتيجة كان سبباً وراء الحركة المثيرة للجدل التي قام بها المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في مباراة فريقه توتنهام أمام ليفربول. تقارير إخبارية انطونيو كونتي الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد دعمه لدولة قطر 0:37 دقيقة شاهد ما فعله كونتي في مباراة توتنهام وليفربول 4:49 دقيقة ليفربول يهزم توتنهام بثنائية صلاح 0:50 دقيقة رونه يجرّد دجوكوفيتش من اللقب ويتوج بطلاً 0:33 دقيقة منتخب السعودية يغلب آيسلندا ودياً 2:55 دقيقة تشيتشي...الحمل ثقيل والإرث أكبر .. لكن الأمل أقوى 0:41 دقيقة الـ"فيفا" يرحب بتأكيدات قطر بخصوص تأمين الجماهير 0:50 دقيقة باير ليفركوزن يصب جام غضبه على أونيون برلين 3:44 دقيقة مانشستر يونايتد يتعثر أمام أستون فيلا 1:29 دقيقة أتليتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول