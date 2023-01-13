كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح January 13, 2023 19:36 1:20 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنّ مواجهة برايتون ستكون صعبة مشيداً بمدربهم دي دزيربي، كما هنأ كلوب لاعبه المصري محمد صلاح على بلوغ حاجز الثلاثمائة مباراة مع نادٍ إنكليزي في حال مشاركته أمام برايتون. مقابلات ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض 22:16 دقيقة شاهد وقائع حفل افتتاح "شان" الجزائر 2022 3:45 دقيقة تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي 0:25 دقيقة تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي خليجي 25 1:20 دقيقة كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح 0:43 دقيقة قنواتنا ستبث مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 1:10 دقيقة قطر والبحرين في نصف نهائي خليجي 25 0:58 دقيقة آرسنال يسيطر على جوائز الشهر في البريميرليغ 1:00 دقيقة بعثة بايرن ميونيخ تغادر العاصمة القطرية الدوحة 0:32 دقيقة فان دي بيك يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم