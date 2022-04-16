رونالدو افتتح باب التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 7، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 32،

وقلص كيران دويل النتيجة للضيوف قبيل نهاية الشوط الأول، وعدل تيمو بوكي النتيجة لنوريتش عند الدقيقة 52، قبل أن يعود البرتغالي ويمنح اليونايند الأفضلية عند الدقيقة 76 محققاً لفريقه النقاط الثلاث.

وصار رصيد الشياطين الحمر 54 نقطة في المركز الخامس، مقابل تجمد رصيد نوريتش عند النقطة 21 في المركز العشرين والأخير.

وهذا الهاتريك رقم 60 لرونالدو في مسيرته الاحترافية مع النادي والمنتخب (50 مع الأندية و10 مع المنتخب) والهدف رقم 58 من ركلة حرة مباشرة.

وجاءت الثلاثيات مع الأندية على الشكل التالي: 3 مع مانشستر يونايتد، 3 مع يوفنتوس، 44 مع ريال مدريد.

ونجح يونايتد في افتتاح التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة السابعة، بعدما استخلص السويدي أنتوني إيلانغا الكرة من المدافعين، ليمررها إلى رونالدو الذي أسكنها في شباك الحارس الهولندي تيم كرول.

وعاد البرتغالي ليضاعف غلّته ويسجّل هدفه الشخصي الثاني بعدما ارتقى لركنية نفذها البرازيلي أليكس تيليس وقابلها برأسية متقنة في الشباك (32).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، قلص نوريتش النتيجة بعد عرضية من بوكي، قابلها دويل برأسية استقرت داخل الشباك (45+1).

وأشعل نوريتش المباراة مع بداية الشوط الثاني بعدما تلقى بوكي تمريرة بينية لينفرد بالحارس الإسباني دافيد دي خيا، ويسدد الكرة في الشباك مدركاً التعادل (52).

وأثيرت شكوك حيال صحة هدف نوريتش لاحتمالية تسلل، غير أن حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) أثبتت صحته.

وبعد التعادل، فرض يونايتد سيطرة شبه مطلقة على المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة ليونايتد على مشارف منطقة الجزاء، انبرى لها رونالدو بتسديدة صاروخية لا تصدّ، مسجلاً هدفه الثالث وهدف الفوز بالمباراة.