وخرجت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب سينت ماري معقل ساوثهامبتون ضمن المرحلة العاشرة بالغة الإثارة والندية وتمكن أصحاب الأرض من التقدم بهدفين مباغتين في الشوط الأول عن طريق يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.

.وفي الشوط الثاني انقلب الوضع تماما مع نزول كافاني بدلاً من ماسون غريينوود حيث قام بإهداء تمريرة حاسمة لصانع ألعاب الفريق وقلبه النابض البرتغالي الدولي برونو فرنانديش الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 74 أحرز كافاني هدف التعادل بعد أن استغل تسديدة فرنانديش فانقض عليها وسجل الهدف الثاني للضيوف قبل أن يعود ويسجل مهاجم باريس سان جيرمان السابق الهداف الثالث من رأسية رائعة مستغلاً تمريرة ساحرة من ماركوس راشفورد.

ورفع بذلك يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.

تفاصيل المواجهة المثيرة

ودفع المدرب النرويجي اولي غونار-سولسكاير بالوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك للمرة الأولى أساسيًا في الدوري، كما شارك مايسون غرينوود أساسيًا فيما غاب الفرنسي أنطوني مارسيال عن المباراة بداعي المرض وفق ما أعلن النادي، اضافة إلى مواطنه بول بوغبا بداعي الإصابة.

كما استمر غياب القناص داني إينغز عن صفوف اصحاب الأرض بسبب الإصابة.

وحقق يونايتد فوزه الثامن تواليًا خارج الديار في الدوري للمرة الأولى في تاريخه. كما بات أول فريق في تاريخ الـ"برمير ليغ" يفوز بأربع مواجهات متتالية خارج قواعده يكون فيها متأخرًا في النتيجة، وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.

ودخل يونايتد الى المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه منتصف الاسبوع على باشاك شهير التركي 4-1 في الجولة الثالثة من دوري الأبطال ليصبح على بعد نقطة يحتاجها من آخر مبارتين لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وافتتح ساوثهامبتون التسجيل برأسية لبيدناريك عند القائم الاول إثر ركنية من وارد-براوز(23).

وضاعف فريق "القديسين" تقدمه بركلة حرة للمتخصص وارد-براوز عن الجهة اليسرى على مشارف المنطقة، أسكنها على يمين دي خيا الذي وصل اليها متأخرًا (33).

ودفع سولسكاير بالحارس الثاني دين هندرسون الذي شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في الدوري، بين الشوطين بدلاً من دي خيا حيث أشارت تقارير الى تعرّض الأخير لإصابة.

وضغط يونايتد في الشوط الثاني في محاولة لتقليص الفارق باكرًا وأتيحت فرصة محققة لماركوس راشفورد عندما وصلته كرة بينية من فرانانديش الى داخل المنطقة حيث كان في موقع مؤاتٍ الا ان الحارس اليكس ماكارثي كان في المرصاد (52).

ونجح "الشياطين الحمر" في تقليص الفارق عندما وصلت الكرة إلى كافاني بديل غرينوود مع انطلاق الشوط الثاني على الجهة اليمنى، فمررها عرضية الى فرنانديش الى منتصف المنطقة روضها جميلة قبل ان يسككنها الشباك (59).

وسجل "الماتادور" المنتقل من باريس سان جيرمان مطلع الموسم هدف التعادل عندما سدد فرنانديش كرة من خارج المنطقة ارتدت من الدفاع ليتابعها كافاني برأسه.

وبات كافاني ثاني لاعب فقط في يونايتد يسجل ويحقق تمريرة حاسمة كبديل في مباراة خارج القواعد ليونايتد يعد الهولندي روود فان نسلتروي ضد تشارلتون في ايول/سبتمبر 2002، وفق مموقع أوبتا للاحصاءات.

وأتيحت فرصة لأصحاب الأرض عن طريق تشي آدمز بتسديدة زاحفة مرت بجانب القائم (79).

وعندما كانت المباراة تتجه الى التعادل، سجل كافاني رأسية أخرى إثر عرضية من راشفورد مانحاً فريقه النقاط الثلاث وليتحضر بأفضل طريقة ممكنة لإمكانية مواجهة فريقه السابق الأربعاء.

وفي مفارقة، بات كافاني ثاني لاعب فقط يشارك في ثلاثة اهداف (سجل اثنين وصنع واحد) كبديل لمانشستر يونايتد في مباراة في الدوري بعد المدرب الحالي سولسكاير الذي سجل اربعة اهداف ضد نوتينغها فرويست في شباط/فبراير 1999.





