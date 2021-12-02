قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال من قبل beIN SPORTS December 2, 2021 11:54 2:58 دقيقة يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال اليوم الخميس في الجولة 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد أرسنال -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة غرافينا: "مهمة إيطاليا ستكون معقدة" 2:49 دقيقة برينتفورد ضيفاً على توتنهام 2:58 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال 0:41 دقيقة كأس ديفيس: دجوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف النهائي 2:15 دقيقة صلاح يكشف عن طموحاته القادمة مع ليفربول 3:16 دقيقة نيس يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 4:43 دقيقة ليفربول يحسم الديربي بفوز كبير على إيفرتون 0:40 دقيقة الحمدان: "كنا نطمح لتحقيق الفوز" 0:56 دقيقة عدنان حمد: "أنا راضٍ بالأداء" 3:48 دقيقة المنتخب الأردني ينتصر على نظيره السعودي