ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده من النقاط إلى 88 نقطة وكان قد ضمن لقبه بعد خسارة آرسنال أمام نوتينغهام فورست أمس.

أما تشلسي فتوقف رصيده عند النقطة 43 في المركز الثاني عشر.

وسجل هدف الفوز الوحيد الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 12.

وارتأى مدرب سيتي غوارديولا إراحة معظم عناصر التشكيلة الأساسية الذين خاضوا مباراة القمة ضد ريال مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي وانتهت بفوز ساحق لفريقه برباعية نظيفة، وشارك بالفريق الرديف.

في بداية المباراة، وقف لاعبو تشلسي وجهاً لوجه تحية للأبطال وهو تقليد معتمد في إنكلترا.

والهدف هو السابع عشر لألفاريز هذا الموسم في مختلف المسابقات ليحتفظ فريقه بسجله خالياً في آخر 24 مباراة في مختلف المسابقات أيضاً.

ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنكلترا في الثالث من حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر في نهائي دوري الابطال الساعي الى إحرازها للمرة الأولى في تاريخه.



