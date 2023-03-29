فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS March 29, 2023 11:13 3:23 دقيقة انضم أسطورتا التدريب، السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2023. وأصبح كل من فينغر وفيرغسون أول مدربين ينضمان إلى قاعة المشاهير. تقارير إخبارية آرسين فينغر أليكس فيرغسون الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة والد أنسو فاتي ممتعض من وضعية ابنه في برشلونة 1:09 دقيقة سون يبدي أسفه لرحيل كونتي 0:58 دقيقة توسعة رقعة العقوبات على مسؤولي يوفنتوس 0:37 دقيقة مانشيني يفكّر في الاستقالة من تدريب إيطاليا 3:23 دقيقة فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة المشاهير 2:44 دقيقة مستقبل مجهول لأنسو فاتي مع برشلونة 1:41 دقيقة أيوب الكعبي يطمح للعودة إلى تشكيلة المنتخب المغربي 2:52 دقيقة كوري ينعش آمال ووريرز في التأهل المباشر 2:25 دقيقة ألكاراس يواصل رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح 3:33 دقيقة تونس تبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا