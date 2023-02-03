ورغم الفرص العديدة المتاحة للطرفين خلال المواجهة فقد عجز الفريقان عن التسجيل لتؤول النتيجة للتعادل دون أهداف.

وهو التعادل السادس للـ"بلوز" في البريميرليغ خلال الموسم الحالي مقابل 8 انتصارات و7 هزائم ليصبح في جعبته 30 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا.

أما فولهام فقد حقّق تعادله الخامس في الدوري المحلّي هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و8 هزائم ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة السادسة مؤقتًا.

ولم يظهر تشلسي بالشكل المطلوب رغم الأموال الطائلة التي أنفقها النادي اللندني في تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي من أبرزها الأرجنتيني إنسو فرنانديس المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، والذي بات أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما أنفق الفريق الإنكليزي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي.

وتجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم ثمانية لاعبين بالمجمل خلال هذه النافذة.