فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة السادسة من قبل beIN SPORTS December 5, 2019 22:01 4:37 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون مقدم قنوات beIN SPORTS هيثم فاروق. الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة حارس العراق: "قلة التركيز أفقدتنا المباراة" 3:08 دقيقة مقابلة حصرية مع لويس سواريز 0:38 دقيقة الهزاع : "المباراة كانت صعبة" 4:37 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة السادسة 0:51 دقيقة المالكي: واجهنا منافسا صعبا في مباراة الهدف الواحد 0:56 دقيقة استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 1:27 دقيقة إسماعيل محمد: لم يحالفنا الحظ للتسجيل 3:50 دقيقة السعودية تلاقي البحرين في نهائي خليجي 24 5:37 دقيقة البحرين إلى نهائي "خليجي 24" 4:59 دقيقة ميسي يتفوق على رونالدو