فاردي يتمسك بآمال تأهل ليستر لدوري الأبطال من قبل beIN SPORTS May 19, 2021 15:10 1:17 دقيقة في لقاء خاص مع beIN SPORTS، قال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي إن فرصةَ َ حجزِ مقعد في دوري الأبطال هذا الموسم مازالت قائمة، مشيداً بالعملِ الذي يقدمه مدربُ الفريق براندن رودجرز وبتأثيرهِ القوي على لاعبي الفريق. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليستر سيتي جيمي فاردي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ماذا قال ديشان عن عودة بنزيمة لصفوف "الديوك" ؟ 4:50 دقيقة مانشستر سيتي يسقط في فخ برايتون 0:41 دقيقة بوتشيتينو يؤكد جاهزية سان جيرمان لمواجهة موناكو 0:28 دقيقة مايوركا ينتزع بطاقة الصعود إلى الـ"ليغا" 4:06 دقيقة مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع فولهام 3:59 دقيقة تشيلسي يضرب بقوة وينتزع المركز الثالث من ليستر 2:08 دقيقة كريم بنزيمة يعود رسمياً إلى صفوف منتخب فرنسا 0:49 دقيقة مدرب توتنهام يتمسك بوجود كاين مع الفريق 0:48 دقيقة كلوب يُشيد بانتصار ليفربول على وست بروميتش 1:26 دقيقة سولشار يصف عودة الجماهير للملاعب بالأمر الإيجابي