غوارديولا يرفض طمأنة ستيرلينغ بشأن المشاركة المنتظمة في المباريات من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 20:41 1:02 دقيقة صرّح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه لا يستطيع إعطاء تأكيدات لرحيم ستيرلينغ بشأن وقت اللعب المنتظم بعد أن قال الأخير إنه مستعد لترك بطل الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات تقارير إخبارية رحيم ستيرلينغ بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة غوارديولا يكشف مدة غياب توريس عن صفوف مانشستر سيتي 1:02 دقيقة غوارديولا يرفض طمأنة ستيرلينغ ! 0:51 دقيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم يُشيد بدولة قطر 1:40 دقيقة رابطة "البريميرليغ" تطلق حملة "لا مكان للعنصرية" 0:19 دقيقة فياريال يقدّم لاعبه الجديد "أورييه" لوسائل الإعلام 0:34 دقيقة فورمولا 1: 23 سباقاً لموسم 2022 0:46 دقيقة فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 1:00 دقيقة لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو 0:44 دقيقة ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة 0:45 دقيقة سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال