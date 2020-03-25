وذكر النجم الكوري الجنوبي أنه في حالة جيدة جدا حاليا، مضيفا أنه رفع معدل التدريبات ليكون جاهزا بأسرع وقت ممكن.

وتحدث سون عن الإصابة قائلا إنها كانت في الثواني الاولى من مباراة الفريق امام استون فيلا في فبراير الماضي، لكنه تمكن من اكمالها واحرز هدفي الفوز لتوتنهام، كاشفا انه لم يصدق صور الأشعة التي اثبتت تعرضه للكسر.

وحث سون الجميع على البقاء سالمين في الوقت الحالي، مشيرا لأنه قضى فترة حجر صحي لأسبوعين بكوريا الجنوبية، ثم أسبوعين آخرين بعد عودته إلى لندن، طالبا من الجميع الالتزام بالتعليمات لمواجهة وباء كورونا.