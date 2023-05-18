فريق نيوكاسل الذي يحتلّ المركز المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الرّابع، كان قد تعادل في الجولة الماضية مع ليدز يونايتد يطمح إلى تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما برايتون، فيحتل المركز السّادس حاليّا، وهو يقدّم مستويات لافتة هذا الموسم حيث كان قد أطاح بآرسنال بثلاثيّة قبل هذه المباراة.

وتسعى كتيبة المدرّب روبيرتو دي دزيربي لحجز بطاقة التأهّل للدوري الأوروبيّ لأوّل مرّة في تاريخ النادي علما أنّ برايتون يتقدّم بفارق نقطة عن المطاردَين المباشرَين توتنهام وأستون فيلا مع مباراتـَين ناقصتين.

ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM في تمام الساعة 9:30 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس.

