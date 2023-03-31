ونشر المهاجم بياناً عبر حسابه في تويتر، قال فيه: "إن توجيه الانتقاد لمستوياتي التي أقدمها هو جزء من كرة القدم وأتقبل ذلك، لكن نشر الأكاذيب عني هو أمر غير مقبول".

وأضاف أنه يملك احتراما كبيرا لكونتي، مشيرا لأن المدرب ساعده كثيراً في الانضمام إلى توتنهام، وفي كل مرة كانا فيها على خلاف، فإنهما يقومان بحل ذلك بالحديث وبطريقة احترافية.

ونفى ريشارليسون أن يكون قائداً للتمرد ضد كونتي بل العكس تماما، مبدياً أسفه لفشله في تلبية توقعات المدرب الإيطالي ومساعدته في الاستمرار مع توتنهام. كاشفا أنه أرسل رسالة شكر لكونتي متمنيا له التوفيق.

