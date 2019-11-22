رودجرز يشيد بمدرب توتنهام جوزيه مورينيو November 22, 2019 13:21 0:45 دقيقة تحدث بريندن رودجرز مدرب ليستر سيتي عن تعيين جوزيه مورينيو مدربا لفريق توتنهام، مؤكدا أن المدرب البرتغالي يمتاز بحبه لتحقيق الانتصارات. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة فان مارفيك يعلن القائمة الأولية للمنتخب الاماراتي 0:31 دقيقة دجوكوفيتش يقود صربيا إلى ربع نهائي كأس ديفيس 3:23 دقيقة العاصمة القطرية جاهزة لاستضافة خليجي 24 2:17 دقيقة مانشيني يقود منتخب إيطاليا إلى عهد جديد 2:29 دقيقة رونالدو يسعى لطيّ صفحة الخلاف مع ساري 3:56 دقيقة مستويات مميزة وأرقام قياسية للمنتخبات في التصفيات 1:23 دقيقة ما رأي جماهير توتنهام في تعيين جوزيه مورينيو ؟ 0:27 دقيقة ريال مدريد يخسر جهود فاسكيز مجدداً 1:31 دقيقة مورينيو يعد بالمنافسة على اللقب الموسم القادم 0:22 دقيقة عملية جراحية ناجحة لدييغو كوستا