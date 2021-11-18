رودجرز: "ليس من اللائق ربط اسمي كبديل لسولشار" November 18, 2021 21:19 0:48 دقيقة أوضح بريندن رودجرز مدرّب ليستر سيتي أنه ليس من اللاّئق ربط اسمه كبديل محتمل لأولي غونار سولشار، في حال تركه مانشستر يونايتد مبيّنا أنّـه فخور بتواجده مع فريقِه الحالي. الدوري الإنكليزي الممتاز برندن رودجرز أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة سيدات سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3:10 دقيقة يوفنتوس ينتزع الوصافة من فولفسبورغ 0:51 دقيقة الجيش الملكي ثالثاً في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 0:48 دقيقة رودجرز: "ليس من اللائق ربط اسمي كبديل لسولشار" 0:36 دقيقة إسبانيا والبرازيل في نصف نهائي بطولة العالم للبادل 1:00 دقيقة كاهيل: "نسخة هذا المونديال ستكون فريدة من نوعها" 0:35 دقيقة حلبة لوسيل الدولية تتأهب لاحتضان جائزة قطر الكبرى 0:46 دقيقة رينجرز يتعاقد مع فان برونكهورست 1:31 دقيقة أستون فيلا يقدّم جيرارد لوسائل الإعلام 2:05 دقيقة أجمل خمسة أهداف لجيرارد "اللاعب"