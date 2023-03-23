وتهدف المبادرة إلى الاهتمام بآراء المشجعين وسَط أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث تتكونُ من خمسة محاورَ تتعلق بالالتزام والأنشطة، وتشكل الخط الأساسي لمشاركة الجماهير في الأندية عبر طرق محددة، تتنوع ما بين الاستشارات والمراجعات وتقديم التقارير، كما تهدف كذلك إلى تعزيز الشفافية والتطور بشكل مستمر في العلاقة التي تجمع الأندية بمشجعيها. وأضافت رابطة البريمييرليغ أن كل الأندية ستنشر تحديثاتٍ خاصة ً بها لتحديد النهج الخاص في المجالات الرئيسية، بما في ذلك تأسيسِ مجلس ٍاستشاري للجماهير، وذلك قبل بدايةِ الموسم المقبل.

وأضافت الرابطة أن كلَ نادٍ سيعيّنُ مسؤولا من مجلس الإدارة، للإشراف على القانون الجديد والتعامل مع مجلس الجماهير الاستشاري.