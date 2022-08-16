قرار الرابطة جاء بعد أقل من يوم على مباراة تشيلسي وتوتنهام التي شهدت أحداثاً عاصفة، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بعد احتجاجات كبيرة من البلوز على بعض القرارات التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة حسبما ذكر المدرب توماس توخيل وبعض اللاعبين.

وكشفت تقارير بريطانية أن الأندية ستستقبل بصورة دورية تقارير عن المباريات والأخطاء التحكيمية التي صاحبتها وذلك في إطار تقريب وجهات النظر بين الأندية ولجنة التحكيم التابعة للدوري وكذلك لمزيد من الشفافية حول احتجاجات الأندية على قرارات الحكام. وستضم اللجنة المستقلة ثلاثة لاعبين سابقين، إضافة إلى ممثل من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وآخر من لجنة تحكيم البريمييرليغ.

