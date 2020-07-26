ديفيد سيلفا يودّع مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 19:23 0:42 دقيقة ودّع اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا فريق مانشستر سيتي والدوري الإنكليزي الممتاز عند خوضه لآخر مباراة له اليوم الأحد أمام نوريتش سيتي. الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي الإنكليزي ديفيد سيلفا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً" 3:32 دقيقة ليفربول يفوز على نيوكاسل ويصل للنقطة 99 4:25 دقيقة أرسنال ينهي موسم واتفورد في الدوري الممتاز 0:42 دقيقة ديفيد سيلفا يودّع مانشستر سيتي 1:20 دقيقة فاردي يتزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 1:35 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي النهائي 2019 - 2020 5:12 دقيقة محرز يشارك في عرض مانشستر سيتي التهديفي 2:55 دقيقة تشيلسي – لامبارد في دوري الأبطال 4:52 دقيقة يونايتد ينهي قصة ليستر الجميلة ويصعد لدوري الأبطال 4:59 دقيقة بيتر شمايكل يهرب من سؤال أيمن جادة بجواب ديبلوماسي