مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة صحوته بتحقيق فوزه التاسع تواليا بجميع المسابقات بقيادة مدربه إيريك تين هاخ الذي أعاد الثقة إلى جماهير مسرح الأحلام معولا على تشكيلة شبه مكتملة باستثناء دوني فان دي بيك الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

على الطرف الآخر يسعى مانشستر سيتي بقيادة هدافه النرويجي آيرلينغ هالاند لمواصلة مطاردة آرسنال المتصدر ومصالحة جماهيره بعد خروجه من كأس الرابطة على يد ساوثهامبتون الأمر الذي سيدفع اللاعبين لبذل أفضل ما لديهم من أجل الظفر بنقاط الديربي.

شاهد قمّة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 15:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.