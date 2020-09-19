وسجّل دومينيك كالفيرت ليوين (31) و(62) و(66) والكولومبي خاميس رودريغيز (45) ومايكل كين (54) أهدف الفائز في حين وقّع غرادي ديانغانا (10) والبرازيلي ماثيو بيريرا (47) هدفي الخاسر.

ولعب وست بروميتش منقوصاً من خدمات المدافع كيران غيبس الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 45.

ورفع إيفرتون رصيده إلى ست نقاط في الصدارة في حين واصل ألبيون رحلة البحث عن أولى نقاطه في البريمرليغ هذا الموسم.



وهو الفوز الثاني تواليا لإيفرتون بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مرحلتين بعد فوزه في الأولى على توتنهام 1-صفر.

سعى إيفرتون على ملعب "غوديسون بارك" للبناء على فوزه الأول بمواجهة وست بروميتش الجريح بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ليستر سيتي في افتتاح الدوري، وخاض مباراته الثانية توالياً بمشاركة الثلاثي الجديد رودريغيز (قادم من ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي ألان (من نابولي الإيطالي) والفرنسي عبدالله دوكوري (من واتفورد).

سجل وست بروميتش هدفه الأول من مجهود فردي من المهاجم ابن الـ 22 عاماً دينغانا المنطلق من منطقة فريقه فتوغل منفرداً واستفاد من هشاشة دفاع إيفرتون ليسدد كرة من خارج المنطقة باغتت الحارس جوردان بيكفورد في زاوية صعبة (10). وحرم القائم الفريق الضيف من اضافة الهدف الثاني بعد ترويض رائع للكرة وتسديدة قوية من جايك ليفرمور (22).

وعادل صاحب الارض إثر تمريرة عرضية من الايرلندي سياموس كوليمان وارتقاء من البرازيلي ريشارليسون لتصطدم الكرة برأس أحد مدافعي وست بروميتش وتتجه نحو كالفيرت-لوين الذي تابعها بكعب قدمه في الشباك (33)، ليحتكم حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "في آيه آر" لتأكيد الهدف بعد اشارة حكم التماس إلى حالة التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل رودريغيز هدف الاسبقية لإيفرتون من تسديدة في زاوية بعيدة (45)، مفتتحاً رصيده التهديفي في مباراته الثانية.

وزادت محن ألبيون بعدما طرد الحكم غيبس بالبطاقة الحمراء بعد ضربه رودريغيز على وجهه، كردة فعل على دفعة خفيفة من الاخير في الدقيقة 45، ليعود الحكم ويطرد مدربه الكرواتي سلافين بيليتش بعد مشادة كلامية بينهما فور إنتهاء الشوط الاول.

استهل الضيف الشوط الثاني بقوة، فنجح في تعديل الكفة والعودة إلى أجواء اللقاء بتسديدة من ركلة حرة من البرازيلي ماتيوس بيريرا استقرت في زاوية صعبة على بيكفورد (48).

واستفاد إيفرتون لزيادة غلته من ركلة ثابتة ومن دربكة داخل منطقة وست بروميتش ورأسية لريشارليسون صدها الحارس سام جونستون، وتابعها قلب الدفاع مايكل كين في الشباك (54)، ليضيف كالفيرت-لوين الهدفين الرابع بعدما انقضى ارضا على تمريرة عرضية من ريشارليسون وحولها إلى الشباك (62)، والخامس بعد تمريرة من رودريغيز ورأسية من وسط المنطقة (66)، قبل أن يغادر صاحب الثلاثية الملعب لصالح المهاجم النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 71.

